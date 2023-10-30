Министр обороны страны-агрессорки России Сергей Шойгу заявил, что Запад якобы может спровоцировать прямое военное столкновение ядерных государств, поддерживая Украину в противостоянии с РФ.

Об этом он заявил на X Сяншанском форуме безопасности в Пекине, пишут российские ОМП.

"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных государств, что чревато катастрофическими последствиями", — высказался российский министр.

Шойгу подчеркивает, что Соединенные Штаты якобы серьезно рассчитывают, что им удастся взорвать безопасность России и "лишить свободы к сопротивлению". Что больше – он начал убеждать, что якобы Запад якобы взял курс на причинение России "стратегического поражения" в "развязанной гибридной войне".

"Как тарана цинично избрана Украина, которой отводится роль только расходного материала", — подчеркнул глава российского Минобороны.

Кроме того, Шойгу цинично заявил, что Москва.

готова к политическим дискуссиям о "постконфликтном урегулировании украинского кризиса" и "параметрах дальнейшего сосуществования с Западом в целом". Однако в ходе этого урегулирования, по его словам, следует обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными государствами – постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности.

"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, нужно обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость", – сказал Шойгу.

Он также отметил, что претензии Запада в адрес России относительно снижения Москвой порога применения ядерного оружия якобы безосновательны.

"Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предполагает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника или при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", — напомнил Шойгу.

Напомним, Шойгу придумал, что Запад хочет расширить войну в Украине на Азиатско-Тихоокеанский регион. Министр убеждает в готовности Москвы к переговорам по урегулированию войны в Украине, утверждая, что западным странам следует прекратить стремиться к стратегическому поражению России.

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