Шойгу пугает американскими наемниками, которые "хотят использовать на Донбассе химическое оружие"

По словам российского министра обороны, в Украине якобы находятся члены американских ЧВК.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы готовящейся частными военными компаниями США провокации с "химическими компонентами" на востоке Украины.

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Об этом он заявил на заседании коллегии министерства обороны РФ в Москве с участием президента Владимира Путина, пишут пропагандистские российские СМИ.

"Для совершения провокации в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", – заявил Шойгу.

По его словам, на Донбассе якобы находятся более 120 сотрудников американских ЧВК, которые готовят украинский спецназ.

"Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", — заявил глава российского оборонного ведомства.

Напомним, на фоне угрозы вторжения РФ на территорию Украины и постоянного наращивания российских войск возле границ нашего государства прокремлевские чиновники неоднократно угрожали войной НАТО и США, если те не предоставят гарантии Москве, что Украина не станет членом НАТО.

Так, накануне глава делегации РФ на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Россия даст военный ответ НАТО, если Альянс "продолжит наступать на больные точки".

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков пригрозил военным ответом, если НАТО и США не отреагируют на требование России по гарантиям безопасности. А замминистра иностранных дел России отмечал, что НАТО столкнется с "тяжкими последствиями" в случае расширения на восток. Также в Министерстве иностранных дел РФ призвали НАТО официально отказаться от декларации 2008 года по поводу стремления Украины и Грузии стать членами Альянса.

Впрочем, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подверг критике это требование, подчеркнув, что "отношения НАТО с Украиной будут решать 30 союзников НАТО и Украина — никто другой".

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