Шойгу станет "сакральной жертвой": у Зеленского спрогнозировали судьбу министра

Как пояснил Подоляк, из-за репрессий в РФ сначала идут "иноагенты", оппозиция или диссиденты, а затем там обязательно начинают "пожирать" своих.

Министр обороны России Сергей Шойгу – это абсолютно бесперспективный, никому не нужный человек, и из него обязательно сделают "сакральную жертву".

Такое мнение советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк выразил "24 каналу", комментируя, не станет ли Шойгу "следующим" после задержания его заместителя.

Подоляк сообщил, что Шойгу еще год назад или несколько раньше номинально руководил Министерством обороны — еще до момента "эффектного финала" жизненной карьеры владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Там другие люди руководят и не только. Еще там есть Руслан Цаликов – другой его заместитель, который тоже будет арестован. Мне кажется, что конкретно руководит Николай Патрушев", – сказал советник главы ОП.

Он отметил, что это максимально реакционная, негативная группа, создающая этот "монструозный" вид России, которая приведет к роковой катастрофе РФ.

"Это государство в таком виде существовать не будет. Я сейчас не о географических параметрах, а именно о функциональных параметрах", — отметил Подоляк.

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"Мне кажется, что Шойгу – это абсолютно бесперспективный человек. Он никому не нужен. Я думаю, что они его обязательно реализуют как "сакральную жертву". И не только его. Репрессии – это же стандартно. Это так же, как было уже неоднократно в Российской истории. Через репрессии сначала идут "иноагенты", оппозиция или диссиденты, а затем обязательно начинают "пожирать" своих", — объяснил советник главы ОП.

Он добавил, что ресурса и возможности выжить будет все меньше, а желания тотально все контролировать – все больше.

"Путин не то, что там что-то контролирует, он просто вообще мало что сознательно понимает. И мне кажется, что "политбюро 2.0" иначе руководствуется. Оно будет постепенно зачищать, избавляясь от всех тех, которые являются для них чужаками – такие как Шойгу", – считает Подоляк.

Напомним, накануне стало известно, что Следком России арестовал замминистра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Заместителя Шойгу задержали из-за взятки и могут посадить!

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