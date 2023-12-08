Шойгу видит себя на российском троне и становится опасным для Путина – эксперт

Российский министр обороны Сергей Шойгу курирует все силовые структуры в РФ и пытается взять под контроль частные военные компании. Кроме того, у него есть большие политические амбиции, которые появились еще до начала полномасштабного вторжения.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"У Шойгу есть амбиции – он себя видит на российском троне вместо Путина. Эти амбиции проявлялись к полномасштабному вторжению в Украину, когда Сергей Шойгу чуть ли не в ультимативном характере для себя выбил место №1 в партии "Единая Россия". У него были политические амбиции, достаточно серьезные", — подчеркнул он.

Коваленко подчеркнул, что разные силовые структуры из состава Минобороны РФ создавали какие-то околополитические силы и пытались выбиваться на региональном и государственном уровнях во время выборов.

"Сейчас, помимо всего прочего, это и полный контроль основного силового блока – армия. Да, есть Росгвардия, есть "кадырки", но это все нельзя сравнить даже с учетом того, что сейчас будут планомерно усиливать их средней и легкой бронированной техникой и танками.Это не тот потенциал, который есть у имеющейся регулярной армии.Сергей Шойгу на сегодняшний день становится все более опасным для Путина, даже более опасным, чем был Пригожин, который балансировал и создавал.И сейчас Путин, наверное, жалеет даже о том, что согласился с устранением Пригожина и Уткина", — объяснил военно-политический обозреватель.

Как сообщалось, аналитики ISW считают, что в Кремле озабочены из-за предстоящих выборов президента. В Москве "обеспокоены" тем, что неудачи и провалы армии РФ на войне в Украине могут повлиять на результаты президентских выборов 2024 года.

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