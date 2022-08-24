Шойгу заявил, что Кремль специально тормозит свою "спецоперацию": что придумали у "фюрера"

Мол, Кремль делает это, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. По словам Шойгу, Москва во время "спецоперации" "строго соблюдает нормы гуманитарного права".

Об этом Шойгу заявил во время совещания министров обороны стран Шанхайской организации сотрудничества, пишут российские СМП.

"Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Вооруженных сил Украины: пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно", — заявил министр обороны РФ.

Он в очередной раз обвинил украинских военных в "нарушении международных норм". Не забыл он и о Западе, и о предоставленном Украине вооружении. По словам Шойгу, Киев якобы "умножает количество жертв и затягивает военный конфликт на территории этой страны".

Напомним, в Кремле придумывают все новые и новые "причины" и "объяснения" полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля. Российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о якобы опасностях для Российской Федерации. Мол, решение о проведении "специальной операции" Москва приняла из-за "неприемлемых угроз безопасности России", как создало украинское правительство.

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