Шпагат между Киевом и Москвой: как президент Казахстана предлагает мир и одновременно хвалит диктатора

Токаев в Берлине назвал Путина выдающимся государственным деятелем / © Associated Press

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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев снова призвал Путина перейти от боевых действий к дипломатии и «заморозить» войну в Украине.

Об этом глава Казахстана сказал во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

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Корреспондент попросил Токаева прокомментировать его заявление, сделанное в российском Омске, о необходимости заморозки войны, а также оценить текущую ситуацию в России.

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Президент Казахстана заверил, что его страна будет придерживаться положений ООН и настаиваем на уважении и соблюдении принципа территориальной целостности всех государств. В том числе и Украины.

«Конечно, мы все переживаем за то, что происходит в Украине. Мы с самого начала говорили, что с большим уважением относимся к украинскому народу, его истории, культуре, традициям и, конечно же, украинскому языку», — заверил политик.

В то же время он уточнил, что не говорил о том, что нужно немедленно остановить войну. Токаев предположил, что «это, вероятно, в современных условиях было бы нереалистичным». Президент Казахстана добавил, что предлагает замораживание военных действий на территории Украины для того, чтобы перейти к процессу дипломатических или переговоров.

Несмотря на такую позицию, Токаев заверил, что имеет с Путиным очень хорошие отношения и считает российского диктатора «выдающимся государственным деятелем».

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«Сегодня я с достаточно большой убежденностью говорил, что президент Путин как государственный деятель, как руководитель России — наиболее приемлемая политическая фигура, как это ни странно, возможно, для вас звучит, и для Центральной Азии, включая Казахстан, и для Европы, и для всего мира. Я знаю его очень хорошо, у него самые необходимые качества для руководителя великого государства со сложной историей, со своим пониманием стратегических целей, стоящих перед его страной», — льстиво заявил Токаев.

В конце концов, такую льстивость в адрес Путина объясняет другое заявление казахстанского лидера. Токаев объяснил, что Казахстан стремится сохранять дружеские отношения и с Россией, и с Украиной. Он напомнил, что Казахстан имеет с Россией общую границу протяженностью 7597 км, проживание в Казахстане 2,7 млн. этнических русских и значительное присутствие Русской православной церкви.

Ранее в Кремле заявили, что предложенное президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым замораживание войны России против Украины якобы невозможно «из-за позиции Киева».

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