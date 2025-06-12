Венгрия пожаловалась НАТО на Украину из-за «нарушения дипломатического протокола» по задержанию венгерских шпионов

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Разведывательные службы Североатлантического альянса получили официальный отчет от Венгрии относительно недавнего шпионского скандала, который вспыхнул между Будапештом и Киевом в мае. Венгерская сторона пытается объяснить свои действия и обосновать взаимное разоблачение и высылку дипломатов.

Об этом пишет журналистский проект VSquare со ссылкой на информированные источники.

Один из собеседников журналистов в секторе национальной безопасности Венгрии сообщил, что Будапешт в своем отчете для НАТО обвинил Украину в нарушении дипломатического протокола. Украинская сторона, дескать, публично огласила информацию об арестах подозреваемых в шпионаже лиц вместо того, чтобы действовать непублично, как это обычно происходит в подобных случаях.

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Задержание венгерских агентов и реакция Киева

Шпионская сага началась после того, как Служба безопасности Украины задержала двух агентов венгерской военной разведки KNBSZ, которые, по данным Киева, действовали на западе Украины. Им инкриминировали сбор разведданных об украинских системах противовоздушной обороны, других уязвимых местах военной инфраструктуры, а также настроениях общественности относительно потенциального размещения войск НАТО или Венгрии.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию в разговоре с изданием Válasz Online, открыто обвинил KNBSZ, а не венгерское правительство. Он высказал предположение, что венгерская разведка могла собирать данные для третьей стороны, поскольку чиновники НАТО отрицали, что поручали Венгрии такую миссию.

«Политически мотивированный ответ» Будапешта

Венгрия в отчете для НАТО утверждает, что публичность со стороны Украины заставила Будапешт предпринять аналогичные шаги. Венгерское правительство, по данным источника, издало политические приказы своим агентствам о высылке украинских дипломатов за шпионаж и арест украинских гражданских лиц, не имевших дипломатического иммунитета.

«Не службы национальной безопасности сами признали деятельность Украины в Венгрии настолько угрожающей, что ее нужно было остановить — это была политически мотивированная реакция», — отмечает издание.

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Это подчеркивает, что ответ Будапешта был продиктован не столько разведывательными соображениями, сколько политическим решением.

Загадочная роль венгерской военной разведки

Венгрия в своем отчете для разведслужб НАТО также посоветовала направлять любые вопросы касательно венгерской шпионской операции в Украине непосредственно в военную разведку KNBSZ, а не в гражданские службы. Источники, связанные с правительством, сообщили, что KNBSZ сохраняет «чрезвычайную тишину» даже внутри венгерского правительства и разведывательного сообщества о причинах развертывания своих агентов на западе Украины для таких чувствительных миссий, а также о том, как они были разоблачены СБУ.

Из-за отсутствия прозрачности и подотчетности растут предположения о том, что может скрывать агентство: от элементарной некомпетентности и безрассудного превышения полномочий до чего-то более тревожного. Стоит отметить, что около года назад в KNBSZ произошла значительная «чистка», организованная министром обороны Криштофом Салаем-Бобровницким — бывшим бизнес-партнером российского поставщика железнодорожной и военной техники «Трансмашхолдинг». Тогда было уволено более 50 высококвалифицированных офицеров военной разведки, а также ее прозападного и пронатовского директора.

Шпионский скандал между Киевом и Будапештом до сих пор не утихает. Это вызывает вопрос о прозрачности и мотивации действий венгерской стороны, особенно с точки зрения недавних внутренних изменений в сфере безопасности Венгрии.

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Напомним, в МИД Украины ответили на очередные обвинения Будапешта во вмешательстве в выборы, заявив, что правительство Венгрии «сошло с рельсов». Спикер министерства заявил, что власти Венгрии пытаются «демонизировать Украину и президента Зеленского».