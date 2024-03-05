Шпионский скандал: РФ хочет навязать миру мнение, будто в Украине идет война между Россией и Западом — Кирби

Россияне хотят создать видимость, что не только среди стран Запада, но и в правительстве Германии нет единства в поддержке Украины

Российская пропаганда пытается создать ложное впечатление, будто на Западе есть разногласия по поддержке Украины, а России противостоят не ВСУ, а коллективный блок НАТО.

Об этом заявил, комментируя перехваченный разговор немецких офицеров, советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, — пишет Укринформ.

«Это доказывает только то, что россияне хотят посеять раскол и раздор и пытаются продемонстрировать, что Запад разделен. Конечно, это никак не соответствует действительности», — отметил представитель Белого дома.

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Он подчеркнул, что россияне хотят создать видимость, что не только среди стран Запада, но и в правительстве Германии нет единства в поддержке Украины. Но, продолжил Кирби, германская сторона подтвердила, что является «ключевым другом, союзником и партнером» в этих усилиях.

«Они (Германия – ред.) действительно усилили активность в поддержке Украины. Мы благодарны им за это, мы благодарны канцлеру Шольцу за его лидерство», — подчеркнул представитель Белого дома.

По его словам, РФ также хочет навязать миру мнение, будто в Украине идет война между Россией и Западом, в частности НАТО.

«Путин хочет, чтобы именно это думали люди, вместо того, что произошло на самом деле в феврале два года назад, когда он решил ворваться в соседнюю страну, которая не представляла угрозы ни ему, ни кому-либо другому», – резюмировал представитель администрации США.

Напомним, российские пропагандисты заявили, что представители немецкого бундесвера обсуждали удары по Крымскому мосту с помощью дальнобойных ракет Taurus. О "перехваченном" разговоре высокопоставленных офицеров немецкой армии заявила пропагандистка Маргарита Симоньян.

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