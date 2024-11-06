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Штаб Трампа не допустил нескольких журналистов к освещению вечеринки после выборов — СМИ

Штаб Трампа не допустил нескольких журналистов к освещению вечеринки после выборов — СМИ

Трамп зарабатывает на своих кепках и футболках / Фото: ТСН.ua

В США идет подсчет голосов избирателей.

Штаб Трампа не допустил некоторых журналистов к освещению вечеринки выборов.

Об этом пишет "Голос Америки" в сообщении в соцсетях.

СМИ подтвердили, что шесть журналистов работают в изданиях Axios, Politico и Puck.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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