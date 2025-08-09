Штат США как сцена большой политической игры: почему Трамп и Путин выбрали Аляску

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин проведут встречу 15 августа в американском штате Аляска. Выбор этого места не случаен. Саммит на Аляске – это география как метафора и послание.

Об этом говорится в материале Sky News.

Почему Аляска?

Авто статьи отмечает, что этот американский штат физически соединяет США и РФ через полярные пространства. Выбор этого местоположения сигнализирует о стратегическом паритете – лидеры двух стран встречаются лицом к лицу в месте, где их интересы буквально пересекаются. Ведь геополитическое значение Аляски резко возросло благодаря неиспользованным запасам ископаемого топлива.

В последнее время американский президент довольно агрессивно настаивал на усилении контроля в Арктике, планах Гренландии и доступе к нефти.

"Проведение переговоров в этом месте сосредоточивает дискуссию там, где глобальные энергетические и территориальные ставки высоки, и президент США процветает на зрелищах. Драматическая вершина на строгой границе Аляски подчеркивает его театральность. Это бренд Трампа - сцена, изображающая его смелым, неосторожным". Новости.

Роль Трампа

В последний раз президент США в последний раз виделись лицом к лицу с "фюрером" России еще в 2021-м. Они не встречались с момента вторжения России в Украину в феврале 2022-го.

Впрочем, Трамп поддерживает связь со всеми сторонами – Украиной, европейскими лидерами и Россией, в частности. По его словам, все они – даже сам Путин, хотят "видеть мир".

Издание отмечает, что президент США "даже обсуждает потенциальную форму любого соглашения и то, как оно может включать "обмен территориями". Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не уступит территорию, аннексированную Россией".

"Трамп пытается заручиться поддержкой Зеленского и других европейских лидеров. Он называет себя "главным миротворцем" и претендует на признание за прекращение шести войн вы момента возвращения на должность 200 дней назад. Еще многое нужно сделать, если он хочет получить вожделенный седьмой титул на Аляске", - говорится.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что проведет встречу с диктатором РФ Владимиром Путиным 15 августа в американском штате Аляска. Впрочем, другие подробности в Вашингтоне не озвучили. В Кремле эту информацию подтвердили.

Отметим, la Repubblica сообщала, что президент США предложил итальянской премьер-министру Джорджи Мелони организовать в Риме его встречу с Владимиром Путиным. Впрочем, Кремль забраковал этот город. Мол, из-за «проукраинской» позиции Италии.