Штаты оказались в беде: Кулеба объяснил, может ли повлиять обострение в Афганистане на визит Зеленского в США

Украинские дипломаты работают над эвакуацией граждан из Афганистана.
Ситуация в Афганистане, где власть захватили талибы, а президент бежал в ОАЭ, не влияет сейчас на подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
Глава МИД уточнил, что обострение в Афганистане сейчас — может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас в Киеве "нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в США".
"Еще раз подчеркиваю, мы понимаем, в которой беде оказались Соединенные Штаты, и в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет", — добавил Кулеба.
Также глава МИД сказал, что пока не может раскрывать детали происходящего в Афганистане.
"Днем и ночью мы работаем над эвакуацией наших граждан и создаем все возможности, решаем миллион самых неожиданных вопросов, скажу вам честно, для того, чтобы можно было вывезти наших граждан", — заявил Кулеба.
Боевики движения "Талибан" взяли под свой контроль всю территорию Афганистана, кроме провинции Панджшир, и захватили все пограничные пункты страны, покинуть которую пока возможно только с аэропорта Кабула, но сейчас там прекращены все коммерческие рейсы.
Лидеры "Талибана" готовятся назвать имя нового "руководителя" Афганистана. Каким может быть "правительство" террористов и кто руководит самым "Талибаном", читайте в материале.
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