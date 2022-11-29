Штайнмайер назвал недопустимыми переговоры Украины и России: "Перемирие оправдало бы несправедливость"

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отмечает, что на нынешнем этапе войны мирные переговоры между Украиной и агрессором Россией недопустимы. Ведь такой диалог легитимизирует потерю украинских территорий.

Такое мнение он высказал в интервью Deutsche Welle.

Штайнмайер называет несерьезными "рекомендации заключить перемирие сейчас". По его словам, перемирие на данном этапе "оправдало бы произошедшую несправедливость".

"Перемирие сейчас будет означать, что Россия покинет себе оккупированную территорию. Это значит, что нарушены границы, презирает международное право и происходит захват земель — что все это будет позволено", — подчеркнул немецкий президент.

Штайнмайер осуждает российские атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру и мирных граждан. Такие действия агрессорки он называет "частью военной стратегии".

"У нас не просто жестокая, агрессивная война, которая ведется против украинской армии. Но мы имеем — и это становится заметнее, чем ближе к зиме — жестокую атаку на критическую инфраструктуру и, конечно, на мирное население", — добавил Федеральный президент Германии.

Напомним, в Кремле снова заявили о невозможности переговоров с Украиной. У президента-диктатора Владимира Путина в этом снова обвиняют Киев. Мол, переговорам мешает "украинская позиция", – бросил обвинение Песков.

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