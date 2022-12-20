Штайнмайер призвал Цзиньпина "использовать свое влияние" на диктатора Путина, чтобы прекратить войну

Во вторник, 20 декабря, немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер во время разговора по телефону с китайским лидером Си Цзиньпином попросил его использовать свое влияние на кремлевского диктатора Владимира Путина для завершения войны в Украине.

Об этом сообщает издание CNN.

"Попросил Си использовать свое влияние на Россию и повлиять на Путина в этом смысле", — говорится в заявлении Штайнмайера.

Немецкий президент отметил "общий интерес Китая и Европы в прекращении войны" при условии вывода российских войск. Штайнмайер также поблагодарил главу Китая "за четкое неприятие ядерных угроз со стороны России".

Издание пишет, что в разговоре глава Германии подтвердил, что Берлин будет продолжать поддерживать Украину. Более того — страны Европы не отступят от своих действий из-за российских угроз.

Штайнмайер также заявил, что агрессия Москвы укрепила обороноспособность Украины и сплоченность Европы. "Путин принципиально просчитался", – сказал президент Германии.

Напомним, директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин обеспокоен провалом широкомасштабного вторжения российской армии в Украину. Мол, это влияет на его планы по Тайваню и другим странам.

Тем временем газета The Wall Street Journal пишет, что после девяти месяцев войны Китай углубляет отношения с РФ. Си Цзиньпин поручил правительству наладить более тесные экономические отношения с РФ, что может свидетельствовать о том, что Пекин решил окончательно перейти на сторону РФ.

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