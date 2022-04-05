Штайнмайер заявил, что нормализации отношений с РФ не будет и назвал Путина "бункерным воином"

Штайнмайер заявил, что нормализации отношений с РФ не будет и назвал Путина "бункерным воином"

Штайнмайер заявил, что Запад потерпел неудачу в отношениях с Кремлем.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что нормализации отношений с Россией не будет, пока там у власти Путин. Российского диктатора он назвал "бункерным разжигателем войны".

Об этом он сказал в эфире одного из немецких телеканалов, пишет DW.

Штайнмайер заявил, что пока нормализация отношений с РФ невозможна. Российский президент Штайнмайер назвал Путина "бункерным разжигателем войны".

В то же время президент ФРГ отметил, что Запад в вопросе отношений с Москвой потерпел неудачу по многим пунктам. В частности, ему не удалось интегрировать Россию в европейскую архитектуру безопасности, отметил он.

"Это горькие итоги, перед которыми мы оказались", — признал германский политик.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер покаялся за ошибки в своей политике по отношению к Российской Федерации и признал неудачу в попытке интегрировать Россию в структуру европейской безопасности.

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