Штурм Капитолия: в США вынесли первый приговор по делу об атаке

Штурм Капитолия: в США вынесли первый приговор по делу об атаке

По делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек.

Участницу штурма Капитолия в США приговорили к условному сроку, общественным работам и штрафу.

Об этом пишет The Associated Press.

Это первый приговор, вынесенный по делу о штурме Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

Сообщается о 49-летней жительнице штата Индиана Анне Морган Ллойд, которая ранее пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в участии в незаконной демонстрации. "Мне стыдно, что события того дня стали диким проявлением жестокости", — заявила она в суде.

Женщину приговорили к трем годам условно, 120 часам общественных работ и штрафу в размере 500 долларов. Она не совершала насилия и не участвовала в подготовке беспорядков, из-за чего было решено ограничиться условным сроком вместо грозивших ей шести месяцев в тюрьме.

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В общей сложности по делу о беспорядках в Вашингтоне проходят около 500 человек. Судья по делу заявил, что остальным обвиняемым не следует рассчитывать на то, что всем удастся избежать реального тюремного срока.

Напомним, 6 января на заседании Конгресса США должны были завершить официальную процедуру подсчета голосов избирателей и объявить Джо Байдена победителем. Сотни сторонников действующего на тот момент президента Дональда Трампа собрались у Капитолия, чтобы выразить ему поддержку, и начали штурм здания. Конгресс временно остановил заседание.

В призыве к мятежу против правительства обвинили Трампа. 13 января Палата представителей поддержала решение об импичменте. Однако во время финального голосования в американском Сенате необходимых двух третей голосов сенаторов не набрало, поэтому импичмент Трампу объявлен не был.

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