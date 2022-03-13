Шубы, пулемет "Максим" и тарелки HERMES: что скрывает имение кума Путина Медведчука

Масштаб дворца впечатляет.

Кум Путина, нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук скрылся из-под домашнего ареста из своего киевского имения, где должен был сидеть под домашним арестом по подозрению в госизмене.

Пока кум Путина сидел под домашним арестом, он также реконструировал свой дворец под Киевом – вблизи живописной Пущи-Водицы. На днях на территорию дворца пришли активисты, которые взяли его под временный контроль, чтобы мародеры не разворовали вещи и драгоценности. Активисты ждут правоохранителей, чтобы те описали и арестовали имущество.

Об этом пишет "Следствие.Инфо".

Сам дворец сейчас пуст. Семья Медведчука его реконструировала и перестраивала, поэтому внутри сейчас только голые стены и деревянные балки.

Масштаб дворца впечатляет. Там должно быть больше сотни отдельных помещений: залы, кухни, спальни и гостиной. Сам дом имеет площадь более двух тысяч квадратных метров.

Пока во дворце продолжалась реконструкция, многие ценные вещи и предметы роскоши Медведчуки спрятали в картонные коробки и перенесли в хозяйственные помещения.

Комнаты заставлены вдребезги картинами, иконами, гобеленами и статуэтками. Большинство из них просто лежат друг на друге. Среди картин поставили игровой автомат Admiral XXXL.

Рядом расположен гардероб с платьями и вечерними нарядами, вероятно, Оксаны Марченко.

Маєток Медведчука (17 фото)

Есть еще отдельная комната, где хранятся меховые вещи жены кума Путина. На полочках стоят головы манекенов с меховыми шапками на них.

Сбоку в коридоре стоят большие коробки, внутри – меньшие коробки оранжевого цвета с логотипом Hermes Paris. Это роскошные тарелки и сервизы, которые стоят сотни, а иногда тысячи евро за единицу. К примеру, одна эта небольшая тарелка с изображением леопарда стоит 11 тысяч гривен. Посуда этой элитной марки в коробках — десятки или сотни штук.

Также в имении хранили чемоданы Louis Vuitton и другие ценные предметы. Из-под черного мусорного пакета виден чемодан, внешне напоминающий модель Louis Vuitton Alzer-80. На официальном сайте она стоит около 400 тысяч гривен.

Наряду с хрустальной люстрой также стоит пулемет «Максим». Пулемет Медведчуку подарили его охранники и водители в 2004 году в честь 50-летия.

Напомним, что ранее сообщалось, что Медведчук точно знал, что будет новое нападение России, и потому его жена Оксана Марченко спешно сбежала из Украины через Беларусь.

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