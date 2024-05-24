Шуфрич спрятал свое имущество и семью в Венгрии – расследование УП

В расследовании отмечено, что ряд активов, к которым имел отношение политик, перешли в собственность компаний гражданина Венгрии.

Подозреваемый в госизмене экс-нардеп Украины от запрещенной партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич переписал свои активы на подставное лицо и перевез свою семью в Венгрию.

Об этом говорится в расследовании издания "Украинская правда".

Как рассказал автор расследования журналист Михаил Ткач, в середине 2022 года изданию было отправлено фото автомобиля стоимостью около 70 тыс. дол. По данным источников УП, этой машиной Шуфрич привозил своего ребенка в британскую школу. Но гораздо чаще в школу приезжала жена экс-нардепа Екатерина Майкова.

Уже в 2024 году журналисты приехали в Будапешт и заметили этот автомобиль рядом с гостиницей St. George Residence в центре города. Машина стояла под зданием каждый день утром и вечером. В расследовании указывается, что гостиница, в которой проживает семья Шуфрича, зарегистрирована на венгерского предпринимателя Дьорда Штофу.

Также сообщается, что у машины, которой пользуется Майкова, постоянно стоит еще один автомобиль – Toyota с украинскими номерами. Журналисты УП благодаря источникам в правоохранительных органах выяснили, что владельцем автомобиля является Михаил Черепаня. Это сын многолетнего бизнес-партнера и помощника Шуфрича – Вячеслава Черепани.

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Автомобиль, которым Нестор Шуфрич возил в британскую школу своего ребенка / Фото: Украинская правда

Как рассказал Ткач, с началом полномасштабного российского вторжения ряд активов, к которым имел отношение Шуфрич, перешли в собственность компаний венгра Штофы.

Журналист побеседовал по телефону с предпринимателем, но тот возразил, что является владельцем гостиницы St. George Residence. Штофа также утверждал, что не знаком с женой Шуфрича и не имеет активов на территории Украины.

Авторы расследования также позвонили Майковой, однако она отказалась разговаривать. Жена Шуфрича бросила трубку, когда Ткач представился.

Напомним, в сентябре 2023 года Шуфрич получил подозрение в госизмене. Политика задержали и заключили под стражу, где он находится до сих пор.

Позже Шуфричу объявили еще об одном подозрении: по данным следствия, он наладил схему финансирования российских оккупантов в Крыму.

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