Шуфричу объявили новое подозрение: мог финансировать Росгвардию в Крыму

По данным следствия, со структурами Росгвардии было подписано соглашение на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно на счета оккупантов поступали сотни тысяч рублей.

Нардепу Нестору Шуфричу сообщено о новом подозрении: по данным следствия, он наладил схему финансирования российских оккупантов в аннексированном Крыму.

Об этом сообщили в Госбюро расследований.

Сотрудники ГБР вместе с СБУ задокументировали новые доказательства антиукраинской деятельности Шуфрича, уже подозреваемого в госизмене. По данным следствия, политик наладил схему финансирования оккупационных группировок России в аннексированном Крыму.

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"В частности, Шуфрич платил деньги росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей", – отмечается в сообщении.

В ГБР уточнили, что росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тыс. кв. м у моря в поселке Симеиз.

В ведомстве также обратили внимание, что земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко – жена экс-нардепа-предателя Виктора Медведчука. Соответствующее соглашение подписала компания, исполнительным директором которой является личный юрист Шуфрича.

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"Фигуранты организовали подписание договора со структурами росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводило на счета оккупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет России, уплачивая налоги и сборы", — говорится в заявлении ГБР.

Во время обысков в офисах аффилированных с нардепом коммерческих структур и в помещениях фигурантов в Киеве правоохранители обнаружили документацию, печати и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

На основании задокументированных фактов следователи ГБР сообщили Шуфричу и его юристу о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата госвласти, изменения границ территории или госграницы Украины. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, осенью 2023 года Шуфрич получил подозрение в госизмене. По данным следствия, нардеп тесно сотрудничал и выполнял задачи экс-секретаря СНБО Владимира Сивковича – агента ФСБ и координатора российской агентуры в Украине.

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