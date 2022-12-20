Народная депутат и председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк извинилась перед раненым защитником и поблагодарила всех воинов, которые сегодня воюют за Украину. Соответствующую публикацию она разместила на своей странице в Facebook.

Шуляк подчеркнула, что через 300 дней обороны от российского вторжения главное ее чувство – безграничная благодарность украинским воинам.

Каждый день, каждое дело направлено на одно — как поддержать, как помочь тем, кто сегодня защищает страну, как дать им уверенность в том, что они должны играть ведущую роль в восстановлении страны. Именно это и цель моих встреч и общение с защитниками. Не только в тылу, но и на фронте – в Купянске, Херсоне, а неделю назад – и в Бахмуте”, — написала она

По словам главы СН, именно на это нацелены и реальные дела партии, а именно – непосредственная помощь военным подразделениям и направление 130 млн грн партийных средств на нужды армии.

Как и многие из нас, я сегодня не в окопах под обстрелами. Но о том, как оно там — видела своими глазами, знаю из первых уст. И если какие-то мои поступки или слова чем-то обидели бойца, я прошу прощения. Я точно этого не хотела, не планировала и не стремилась. А если это так было воспринято – извиняюсь. Я – как и все мы – в вечном долге перед военными и волонтерами, которые стоят на защите нашего государства, нашей страны, нашей жизни”, — подчеркнула народная депутат.

Отметим, что ранее по украинскому информационному пространству распространилась дискуссия по поводу предстоящей градостроительной реформы, которую запускает принятый парламентом законопроект №5655. И один из его инициаторов Елена Шуляк лично приехала в госпиталь, где лечится раненый воин, с целью разъяснить детали документа и снять недоразумение. Впоследствии среди СМИ и блоггеров возникли новые дискуссии по поводу самого факта визита.