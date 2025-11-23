Шумер раскритиковал предложения по уступкам: Украина нуждается в реальных гарантиях безопасности

Чак Шумер / © Associated Press

Сенатор от Демократической партии США Чак Шумер во время церемонии памяти жертв Голодомора в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке жестко отреагировал на так называемый «мирный план» Дональд Трампа в отношении Украины.

Об этом пишет Укринформ .

По словам Шумера, этот план – не мирное решение, а капитуляция. Он назвал Владимир Путин "бандитом и мясником", поскольку, по его словам, Россия продолжает массово обстреливать украинские города, атаковать критическую инфраструктуру и похищать детей.

Сенатор отметил: «Любое серьезное мирное соглашение должно гарантировать, что Украина останется свободной и суверенной, с полной возможностью защищать свою территорию».

Шумер подчеркнул, что Украина уже продемонстрировала миру способность противостоять агрессору, в то время как Россия стала международным изгоем. Он также привел аналогию между Голодомором и современной войной как пример последствий пассивности перед преступлением.

В завершение политик пообещал: «Пока я являюсь лидером демократов в Сенате, я сделаю все возможное, чтобы поддерживать Украину и украинский народ в эти трудные времена».

Напомним, встреча представителей ведущих европейских государств, Украины и США для обсуждения американского мирного плана состоится в воскресенье, 23 ноября, в швейцарском городе Женеве.

В субботу, 22 ноября, президент Зеленский подчеркнул, что на переговорах с партнерами Украины по шагам, необходимым для окончания войны, украинская делегация будет защищать национальные интересы.

В «мирном плане» Трампа, состоящего из 28 пунктов, говорится, что Киев должен согласиться на значительные территориальные уступки в пользу России. В частности, документ предусматривает передачу РФ всей восточной части Донбасса , включая неоккупированные территории.

Как сообщает The Guardian, американские чиновники заявили союзникам по НАТО, что они планируют заставить президента Украины Владимира Зеленского согласиться на мирное соглашение в ближайшие дни.

Издание Bloomberg сообщает, что президент Украины Владимир Зеленский пытается до 27 ноября переписать мирный план США вместе с лидерами Европы.