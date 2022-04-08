"Схватился за пулемет военного": скандального нардепа Юрченко задержали на блокпосту

Боец терробороны рассказал, что нардеп "выскочил из авто и начал быковать".

На блокпосту задержали скандального внефракционного нардепа, экс-члена фракции "Слуга народа" Александра Юрченко, который начал агрессивно вести себя, когда военные попросили водителя его авто проехать вперед, чтобы не загораживать проезд.

Об этом сообщили депутат Киевсовета Александр Погребиский и задерживавший нардепа боец территориальной обороны.

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"Сегодня нардеп Юрченко, подойдя к чатовому, выполнявшему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно, удостоверение он не показал и не представился… Но ребята среагировали мгновенно и задержали нарушителя", – говорится и о сообщении Погребиского.

Он добавил, что впоследствии Юрченко пошел в полицию и написал заявление на военных.

Депутат Киевсовета также опубликовал видео, на котором народный депутат извиняется и признает, что был неправ. Юрченко на записи также рассказывает, что не имеет разрешения на оружие, но получил его как народный избранник по ул. Владимирская, 15.

На кадрах также зафиксировано, что военный предупреждает Юрченко, если тот еще схватится за оружие, в него будут стрелять.

Сегодня, нардеп Юрченко подойдя к чатовому исполняющему свои обязанности, начал ругаться и тыкать военному, впоследствии он схватился за пулемет военного. Конечно удостоверение он не показал и не представился… Он считает всемогущим, потому что считает, что имеет право оскорблять военных и вырывать у них оружие из рук… Но ребята среагировали мгновенно. И задержали нарушителя. Не ведите себя как быдло с военными! Впоследствии этот Герой пошел в полиция и написал заявление на военных, за то, что они выполняли свои прямые обязанности. Просто оцените этот цинизм и наглость. Опубликовано Александр Погребиский Четверг, 7 апреля 2022 г.

Задерживавший политика боец территориальной обороны рассказал подробности инцидента, сообщает 5 канал.

"Он (Юрченко – ред.) приехал на один из постов – заезд на территорию, где расположено одно из подразделений одного из батальонов территориальной обороны. Конечно, там где находятся военные, там всегда есть периметр, есть посты и есть караул. Его вежливо попросили убрать машину вперед, чтобы не загораживать заезд, водитель сразу повел себя нормально, проехал вперед, а он (Юрченко – ред.) выскочил из машины и начал быковать: "Вы кто такие, кто ваши руководители", — рассказал боец терробороны.

Он добавил, что дальше военные произвели упреждающий выстрел вверх, после чего поставили Юрченко к стене, начали обыскивать, чтобы узнать, кто он. Впоследствии нардеп был отпущен.

С собой у Юрченко не было документов на оружие, ходил с пистолетом ПМ. В целях безопасности военнослужащих нардепу не вернули боекомплект его пистолета.

После завершения инцидента политик поехал в Печерское райуправление полиции с адвокатом и написал заявление на военных. Впоследствии к военным приехала следственно-оперативная группа и те дали свои объяснения.

Напомним, в ноябре 2021 года Галицкий районный суд Львова оправдал Юрченко, подозреваемого в совершении ДТП.