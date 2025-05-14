Во Франции хотят разработать меры, позволяющие «захватить Россию за горло»

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро / © Associated Press

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В четверг, 15 мая, в Турции состоится встреча министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро и американского сенатора Линдси Грэма. Главной темой переговоров станет новый пакет жестких санкций, направленных на экономическое ослабление России.

Об этом сообщило издание Lefigaro.

В материале указано, что Линдси уже «разработал чрезвычайно мощный пакет санкций, включая 500% пошлины на импорт российской нефти».

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Министр отметил необходимость разработки «разрушительных санкций», способных «схватить Россию за горло», поскольку предыдущие ограничения, по его мнению, оказались недостаточно эффективными.

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — заявил Барро.

По его словам, ЕС и США должны принять более решительные меры, ведь предыдущие санкции не остановили войну Путина в Украине. Он призывает ввести более жесткие ограничения, «которые могли бы задушить российскую экономику раз и навсегда».

«Я надеюсь, что Европа в свою очередь сможет ввести санкции в отношении углеводородов», — добавил глава МИД Франции.

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Напомним, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро призвал Владимира Путина присоединиться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому на переговорах в Стамбуле, запланированных на 15 мая.