Схватка Трампа и Зеленского: президент США ждет извинений — NBC News

Представители администрации Трампа говорят, что путь к мирному соглашению о прекращении войны зависит от следующих шагов Зеленского.

После публичного спора между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, официальные лица США говорят, что путь к мирному соглашению о прекращении войны в Украине очень неопределенный — и полностью зависит от следующих шагов украинского лидера.

Об этом пишет NBC News со ссылкой на американских чиновников, говоривших с журналистами на условиях анонимности.

Отмечается, что после ссоры президентов администрация Трампа обсуждала, следует ли приостановить военную помощь США Украине. Сейчас остается непонятным, пойдет ли Дональд Трамп на такой шаг и когда.

Один из чиновников администрации Трампа сказал: "Мяч на стороне президента Зеленского".

"Президент Трамп считает, что Зеленский должен вернуться за стол переговоров, и он должен прийти и исправить это", – сказал чиновник.

Другой представитель администрации сказал, что Зеленский пока публично не выразил сожаления по поводу того, что Белый дом считает неуважительным подходом к встрече в Овальном кабинете.

Представители администрации заявили, что они не уверены, что мог бы сделать Зеленский, чтобы убедить Трампа возобновить с ним переговоры.

"Он не понял реальности, что с выборами 6 ноября произошла смена парадигмы", — сказал представитель администрации Трампа о Зеленском.

Многие представители администрации дали отпор критикам того, как Трамп повел себя в тот момент. Некоторые предположили, что напряженный обмен мнениями в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским был спланирован.

"Это вообще не было запланировано. Все было прямо противоположно тому, как большинство людей ожидали, что обмен мнениями пройдет", — сказал источник, знакомый с ходом встречи. Представитель администрации добавил: "Не было никакого основания".

Отвечая на вопрос, возможно ли для США работать с Зеленским для достижения мирного соглашения, другой чиновник администрации сказал: "Я все еще так думаю, да".

Ранее издание Bloomberg также писало, что Дональд Трамп требует от Зеленского извинений.

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