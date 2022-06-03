Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО на саммите в июне — МИД Польши

Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО на саммите в июне — МИД Польши

Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на саммите, который состоится в июне.

Вступление этих стран в Альянс может затянуться, по меньшей мере, на несколько месяцев.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает RMF.

"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", — сказал он.

Также Яблонский считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет свои условия, поэтому Альянс продолжает вести переговоры.

Читайте также: