Швеция и Финляндия не смогут вступить в НАТО на саммите в июне — МИД Польши

Финляндия и Швеция не смогут вступить в НАТО на саммите, который состоится в июне.
Вступление этих стран в Альянс может затянуться, по меньшей мере, на несколько месяцев.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, сообщает RMF.
"Когда речь идет о приеме в НАТО новых членов, это более долгосрочный процесс. Это не так быстро и не так просто. Это займет минимум несколько месяцев", — сказал он.
Также Яблонский считает, что Турция не сможет заблокировать членство Финляндии и Швеции. По его мнению, Анкара выдвинет свои условия, поэтому Альянс продолжает вести переговоры.
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