Швеция передаст оборудование для восстановления украинской энергосистемы: детали

Швеция может передать материалы, которые могут использоваться для восстановления энергоснабжения Украины.

Шведские электросети определили материалы, которые они могли бы передать в Украину, которые полезны для возобновления энергоснабжения.

Об этом заявили в шведском правительстве.

"Россия использует зиму и холод как оружие против мирного населения и пытается вывести из строя украинскую электроэнергетику. В прошлом правительство предоставляло пакет поддержки, направленный на противовоздушную оборону, укрепляющий способность Украины защищаться от нападений, например, на энергетическую систему. Нынешняя поддержка способствует реконструкции системы электроэнергии. Вместе эта поддержка обеспечивает защиту общества", – заявил министр энергетики и промышленности Эбба Буш.

Есть несколько игроков энергетической отрасли Швеции, которые могли бы предоставить материалы для восстановления электросетей, которые были бы полезны в Украине.

Одна из таких фирм — Svenska kraftnät направила письмо правительству с информацией о материалах, которые могут быть полезны в Украине.

Осенью энергетические системы Украины получили значительные разрушения во время российских атак. Есть большая потребность в материалах по ремонту систем и обеспечению населения энергией.

Ситуация с электричеством в Украине

По словам министра энергетики Германа Галущенко, с момента предварительного массированного обстрела РФ энергетикам удалось добавить генерацию в энергосистему и увеличить возможности передачи электроэнергии.

Но в Киевской области введут новый график почасовых отключений света .

Также стало известно, что ДТЭК не будет отключать свет в домах по жалобам других жителей.

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