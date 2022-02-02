Швеция выделила $5 млн для "укрепления устойчивости" Украины

Деньги пойдут на развитие юго-восточных регионов, пострадавших от российской агрессии

Швеция вместе с Британией, Канадой, Швейцарией и США запустила новый фонд для укрепления устойчивости Украины в юго-восточном регионе.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Швеции.

Стокгольм выделил для фонда 50 млн шведских крон (5,4 млн долларов — ред.), которые передадут в течение следующих трех лет.

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"Фонд укрепит устойчивость к российской агрессии на Востоке и Юге Украины, способствуя улучшению предоставления государственных услуг, расширению диалога и инклюзивному экономическому развитию", — заявила министр по вопросам международного сотрудничества с Матильда Эрнкранс.

Новый фонд станет дополнением к поддержке ООН и будет отличаться большей гибкостью, готовностью к рискам и реагирования к событиям на местах.

"Этот фонд поможет усилить устойчивость Украины. Он сможет быстро и гибко реагировать на возникающие и возникшие в результате агрессии России потребности", — говорит министр иностранных дел Энн Линде.

Украина является крупнейшим получателем шведской помощи, направленной на поддержку реформ в Восточной Европе с примерно 240 млн. шведских крон ($25,6 млн).

Напомним, что Польша предоставит Украине сверхсовременное оружие и боеприпасы.

Также сообщалось, что впервые за 17 лет в Украину приехал премьер-министр Нидерландов и пообещал помочь в безопасности.

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