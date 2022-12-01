Швеция выделяет новый "зимний пакет" помощи для Украины — Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит "зимний пакет" помощи от правительства Швеции.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram.

Новый "зимний пакет" помощи от правительства Швеции почти $338 млн, который, в частности, включает ПВО – весомый вклад в нашу стойкость и победу", — говорится в сообщении Шмыгаля.

Он сообщил, что по телефону поговорил со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном. Премьеры также обсудили помощь в восстановлении энергоинфраструктуры. В частности, шведские трансформаторы и генераторы уже работают в Украине.

"Спасибо. В то же время защита неба над Украиной от террористических атак России остается для нас приоритетом", – отметил Шмыгаль.

По его словам, Швеция присоединилась к инициативе президента Украины #GrainfromUkraine, выделив 10 млн евро на закупку украинского зерна для стран Азии и Африки.

Напомним, бывшая премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила о дальнейшем пакете военной помощи Украине. Речь идет о 500 млн крон.

Читайте также: