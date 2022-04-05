Швеция высылает троих российских дипломатов из-за шпионажа — МИД

Министерство иностранных дел также не исключает высылку других дипломатов в будущем.

Швеция выдворила трех российских дипломатов из-за шпионажа. Об этом заявила министр иностранных дел Анн Линде, сообщает SVD.

Министр говорит, что эти трое дипломатов не соблюдают Венскую конвенцию.

"Они проводят незаконную разведывательную деятельность в Швеции", — отметила она.

По ее словам, пока Швеция высылает только троих дипломатов, поскольку выслать сотрудников посольства – дело непростое, и это также имеет последствия для сотрудников посольства Швеции в России.

Она также говорит, что не исключает высылку других дипломатов в будущем.

Напомним, российские самолеты с ядерным оружием нарушили воздушное пространство Швеции.

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