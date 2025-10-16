- Дата публикации
Шведский министр назвал лучший путь к миру в Украине
Глава оборонного ведомства Швеции считает, что президент РФ Владимир Путин не будет «успешным в этой войне».
Лучший путь к миру в Украине заключается в увеличении военной помощи и усилении санкций против России.
Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью РБК-Украина
По его словам, необходимы более агрессивные действия против «теневого флота» государства-агрессора, включая идентификацию большего количества судов, перевозящих российскую нефть.
«И, конечно, санкции, которые влияют на энергетический сектор, будут очень эффективными. И использование замороженных активов и инвестирование их в украинскую оборонную промышленность — тогда Путин поймет, что эта война также угрожает основе его власти», — подчеркнул Йонсон.
Шведский министр считает, что президент РФ Владимир Путин осознает, что «не будет успешным в этой войне».
«И он не был успешным. Посмотрите на прошлый год: более 300 000 российских потерь, а общая добытая территория составляет менее 0,5%», — констатировал Йонсон.
Политик добавил, что Россия пытается напугать Европу, в частности через провокации с дронами, чтобы отвлечь ее от поддержки Украины, однако, эти планы Кремлю не удается реализовать.
«Мы перешли от шести стран, участвующих в инициативе PURL, до 20 сегодня. Поэтому это также является признаком растущей поддержки Украины по итогам сегодняшних встреч», — сказал шведский министр.
Напомним, на протяжении нескольких последних недель в Европе наблюдается серия инцидентов, связанных с массовым вторжением беспилотников в воздушное пространство стран Альянса. Эти события усилили опасения стран ЕС относительно возможной эскалации со стороны России.