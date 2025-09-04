- Дата публикации
Швеция готова продать Украине истребители Gripen при одном условии
Швеция сообщила о готовности продать Украине современные истребители Gripen. Однако это возможно только после войны.
Швеция рассматривает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen после войны. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Киев проявил заинтересованность именно в новой версии Gripen E, которую также используют Швеция и Бразилия.
Об этом пишет Breaking Defence.
По словам Йонсона, такая продажа станет долгосрочным проектом по развитию украинских Воздушных сил, подобным тому, как Швеция помогала другим странам — Чехии, Венгрии, Таиланда и Бразилии — в наращивании их авиационной мощности.
Что сдерживало поставки раньше?
Украина уже давно стремится получить более старые модели Gripen C/D. Однако недавно союзники по НАТО призвали Швецию не передавать эти самолеты, чтобы Украина могла сосредоточиться на освоении F-16, чтобы не перегружать пилотов.
Несмотря на это, Франция уже передала Украине несколько истребителей Mirage, а Швеция в сентябре 2024 одобрила пакет военной помощи на 214 миллионов долларов США, который включает запчасти для Gripen.
Когда начнутся поставки?
Министр обороны Йонсон подтвердил, что Швеция готова обсуждать передачу моделей Gripen C/D. Это решение зависит от завершения войны.
Генеральный директор компании-производителя Saab Микаэль Йоханссон еще в феврале заявлял, что Gripen E рано или поздно будут поставлены Киеву. Однако это чисто политическое решение сначала приступить к поставкам моделей C/D. Представитель Saab Маттиас Редстрем подчеркнул, что компания полностью поддерживает правительство Швеции в этом вопросе, считая Gripen E «лучшим истребителем для этой роли».
Напомним, Кремль исключает какие-либо дискуссии по размещению иностранных войск в Украине. В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как всегда, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС относительно возможной отправки войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.
Также президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 3 сентября, встретил в Париже президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с Коалицией желающих. В своем вступительном слове Макрон заявил, что основываясь на подготовительной работе военных, Европа «готова предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам», как только будет достигнуто мирное соглашение.