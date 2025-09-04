Gripen / © Associated Press

Швеция рассматривает возможность продажи Украине современных истребителей Gripen после войны. Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что Киев проявил заинтересованность именно в новой версии Gripen E, которую также используют Швеция и Бразилия.

Об этом пишет Breaking Defence.

По словам Йонсона, такая продажа станет долгосрочным проектом по развитию украинских Воздушных сил, подобным тому, как Швеция помогала другим странам — Чехии, Венгрии, Таиланда и Бразилии — в наращивании их авиационной мощности.

Что сдерживало поставки раньше?

Украина уже давно стремится получить более старые модели Gripen C/D. Однако недавно союзники по НАТО призвали Швецию не передавать эти самолеты, чтобы Украина могла сосредоточиться на освоении F-16, чтобы не перегружать пилотов.

Несмотря на это, Франция уже передала Украине несколько истребителей Mirage, а Швеция в сентябре 2024 одобрила пакет военной помощи на 214 миллионов долларов США, который включает запчасти для Gripen.

Когда начнутся поставки?

Министр обороны Йонсон подтвердил, что Швеция готова обсуждать передачу моделей Gripen C/D. Это решение зависит от завершения войны.

Генеральный директор компании-производителя Saab Микаэль Йоханссон еще в феврале заявлял, что Gripen E рано или поздно будут поставлены Киеву. Однако это чисто политическое решение сначала приступить к поставкам моделей C/D. Представитель Saab Маттиас Редстрем подчеркнул, что компания полностью поддерживает правительство Швеции в этом вопросе, считая Gripen E «лучшим истребителем для этой роли».

Напомним, Кремль исключает какие-либо дискуссии по размещению иностранных войск в Украине. В частности, на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) Захарова выступила с брифингом. Как всегда, она не обошлась без темы Украины, прокомментировав прессе планы ЕС относительно возможной отправки войск в рамках обеспечения гарантий безопасности.

Также президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 3 сентября, встретил в Париже президента Украины Владимира Зеленского, прибывшего на переговоры с Коалицией желающих. В своем вступительном слове Макрон заявил, что основываясь на подготовительной работе военных, Европа «готова предоставить гарантии безопасности Украине и украинцам», как только будет достигнуто мирное соглашение.