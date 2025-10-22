Швеция готовит самолеты для Украины: Кристерссон озвучил впечатляющие цифры

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон / © Associated Press

Шведская оборонная промышленность и Воздушные силы Украины могут получить значительный толчок к развитию благодаря подписанному письму о намерениях по долгосрочному сотрудничеству. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что это соглашение открывает путь к потенциальным поставкам 100-150 истребителей Gripen серии Е, которые позволят Украине построить очень серьезные воздушные силы.

Об этом говорится в заявлениях для медиа Владимира Зеленского и Ульфа Кристерссона при подписании двусторонних документов в среду, 22 октября.

Большое соглашение для Saab и сильные ВВС для Украины

Премьер-министр Кристерссон подчеркнул, что это сотрудничество выгодно обеим сторонам. Для Швеции она приближает страну «на один шаг к крупному экспортному соглашению для Саабу», а также создает основу для долгосрочного промышленного сотрудничества между двумя государствами.

Что касается потребностей Украины, то подписанное письмо о намерениях касается возможностей, позволяющих получить большое соглашение. Речь идет о поставках 100-150 истребителей Gripen серии Е. Эта серия истребителей только начинает производиться, но ее передача «позволит построить очень серьезные воздушные силы в Украине, которые станут частью большого семейства истребителей».

«Это означает большие возможности для воздушных сил Украины и для Швеции и нашей оборонной промышленности, но также для долгосрочного промышленного сотрудничества между Швецией и Украиной», — сказал Кристерссон.

Премьер-министр еще раз подчеркнул, что нынешнее соглашение «не направлено на какие-то конкретные новые поставки в этот момент», а является рамочным и касается долгосрочного сотрудничества и возможностей для крупного соглашения.

Помощь продолжается: радары, АВАКС и обучение

Швеция уже является одним из самых больших военных доноров для Украины в общих цифрах, предоставляя артиллерию и различные воздушные системы. Среди такой помощи, которая уже поступала в Киев, — радары, наблюдательные платформы и самолеты АВАКС.

Кристерссон отметил, что эти платформы уже сейчас дают возможность «усиливать более старые советские самолеты, действующие в Украине». Он добавил, что шведская сторона также предоставляла тренировки и снаряжение.

Важно, что Швеция получает опыт от Украины, изучая конкретные отрасли — как гражданские, так и военные. Этот обмен опытом, по словам Кристерссона, не только дает преимущества Швеции, но позволяет ей в дальнейшем «больше помогать Украине».

Напомним, если это соглашение между Стокгольмом и Киевом будет заключено, оно станет самым большим всех предыдущих контрактов Швеции в этой сфере. В настоящее время Швеция может оперативно предоставить около 10 самолетов версии Gripen C/D, уже находящихся на вооружении. Более новые же Gripen E имеют значительно более высокие характеристики.