Швеция назвала Россию серьезной и конкретной угрозой безопасности

Швеция предупреждает, что Россия представляет серьезную угрозу национальной и региональной безопасности, и эта опасность может усугубляться. Об этом говорится в ежегодном смотре службы военной разведки Швеции (Must) и подтвердили представители НАТО, передает Politico .

По оценкам шведских разведчиков, ситуация с безопасностью значительно ухудшилась после начала полномасштабной войны России против Украины и угроза со стороны Москвы растет в Европе. В документе говорится, что Россия наращивает военную активность и ведет гибридные операции, которые могут влиять на безопасность стран региона.

Must предостерегает о росте риска гибридных атак, саботажа и других действий, направленных на дестабилизацию, а также о вероятности того, что Москва будет продолжать применять более рискованные методы для достижения своих целей.

Представители НАТО подтвердили важность поддержки обороноспособности альянса и развития сотрудничества, поскольку угроза со стороны РФ остается одной из ключевых для безопасности европейских стран.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна предупредил, что НАТО нанесет удары вглубь России, если Москва попытается вторжение в Эстонию, Латвию или Литву.