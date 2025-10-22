Швеция планирует передать Украине мощный авиапарк современных истребителей Gripen - СМИ

Истребитель / © Pixabay

Правительство Швеции рассматривает возможность продажи или передачи Украине значительного количества новейших истребителей JAS 39 Gripen модификации E. Речь идет о партии, которая может превысить все предыдущие соглашения страны в этой сфере.

Об этом сообщает шведский телеканал TV4 Nyheterna.

По информации, Стокгольм обсуждает потенциальный контракт, который предусматривает поставку Украине до 120 современных шведских истребителей Gripen E.

Как отмечается, это может стать крупнейшей экспортной сделкой за всю историю производства самолета этого типа.

Для сравнения, в настоящее время Швеция может оперативно предоставить около 10 самолетов версии Gripen C/D, которые уже находятся на вооружении. Новые же Gripen E имеют значительно более высокие характеристики:

Речь может идти примерно о 120 самолетах, что сделает эту сделку вдвое больше, чем любая предыдущая продажа истребителей Швеции.

Истребитель JAS 39 Gripen E разработан компанией Saab как многоцелевая платформа для воздушных, наземных и морских операций. Благодаря своей маневренности, низким эксплуатационным расходам и адаптированности к сложным условиям — он считается одним из самых эффективных самолетов в своем классе.

