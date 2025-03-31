Швеция предоставляет Украине крупнейший пакет военной помощи с начала войны

Флаг Швеции / © pixabay.com

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Швеция заявила о передаче Украине военной помощи на сумму около 1,6 миллиарда долларов, что делает этот пакет крупнейшим среди предоставленных страной.

Об этом сообщил министр обороны Швеции Пол Йонсон в соцсети Х.

«Пакет включает, среди прочего, поддержку ПВО Украины, артиллерии, спутниковой связи и морского потенциала», — рассказал он детали.

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Сообщается, что правительство намерено разрешить Шведской администрации оборонного снаряжения (FMV) осуществлять закупки оборонного оборудования у шведских, скандинавских и европейских производителей в соответствии с требованиями Вооруженных сил Украины.

Министр обороны Швеции добавил, что выбор оборудования будет основываться на текущем анализе способности рынка производить необходимую продукцию с короткими сроками поставки. В рамках этого пакета Швеция закупит новое оборудование на сумму около 912 миллионов долларов.

По словам министра, значительная часть международной военной поддержки предоставляется по многосторонним инициативам, коалициям в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины и закупкам у украинских оборонных предприятий. Швеция выделит около 465 миллионов долларов на эти инициативы.

В пакет поддержки входит также передача от Вооруженных сил Швеции следующего оборудования: медицинские транспортные средства, обучающее оружие для стрельбы бронебойными снарядами м/86, пулеметы m/58, боеприпасы мелкого калибра, а также около сотни автомобилей разных типов для обслуживания авиабазы. Кроме того, Швеция предоставит основное и мастерское оборудование для деятельности авиабазы, медицинское оборудование, индивидуальное снаряжение и продукты питания.

Напомним, ранее мы писали о том, что Швеция уже сделала все от нее зависящее, чтобы осуществить передачу Украине самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛВ) ASC 890. Финальным шагом должен быть «зеленый свет» от США, ведь шведский разведчик использует оборудование американского производства.