Швейцария частично закроет воздушное пространство из-за встречи Путина и Байдена

Ограничения на полеты будут действовать с 15 до 17 июня.

Швейцарское правительство решило ограничить использование воздушного пространства над Женевой через встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Федерального совета Швейцарии.

Отмечается, что ограничении на полеты над Дворцом Наций будут действовать с 08:00 15 до 17:00 17 июня. К слову, президент США встретится с российским коллегой в среду, 16 июня. Запрет не касается коммерческих рейсов из международного аэропорта Женевы.

"Поскольку это международная встреча на высоком уровне, данные меры необходимы для обеспечения ее безопасности, тем более что Швейцария должна обеспечивать защиту лиц, находящихся под защитой международного права, в том числе глав государств США и России", — говорится в сообщении.

Кроме того, в стране усилят наблюдение за воздушным пространством. Власти Швейцарии также усилит безопасность: на помощь полиции привлекут около тысячи вийсьових.

Напомним, президенты США и России встретятся 16 июня в Женеве. Встречи предшествовал напряженный период заочного общения: после вхождения в должность президент Джо Байден публично называл Владимира Путина убийцей, ввел новый санкционный пакет против России и выслал десяток московских дипломатов домой. Встретиться с Путиным он сам предложил на нейтральный территории в Европе после саммитов с Большой семеркой, НАТО и Европейским Союзом.

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