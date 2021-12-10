Швейцария продолжила замораживание счетов Януковича и его окружения

Превентивное замораживание активов продлили до февраля 2023 года.
Федеральный совет Швейцарии принял решение продолжить замораживание активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения.
Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.
В ведомстве сообщили, что продлили на год превентивную блокировку активов в контексте Украины, чтобы поддержать сотрудничество в сфере правосудия с украинскими властями.
В то же время в правительстве Швейцарии напомнили, что максимальная продолжительность такого замораживания ограничена десятью годами.
Напомним:
Посол Швейцарии предупредил, что возвращение в Украину денежных средств, украденных Януковичем, возможно только при независимости антикоррупционных органов.
Ранее в Швейцарии напомнили, что срок замораживания средств Януковича завершится через три года. Согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такого замораживания ограничена 10 годами.
Еще в 2014 году Швейцария заморозила активы Януковича на сумму 70 миллионов швейцарских франков (более $69 млн).
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