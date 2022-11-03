Швейцария выделит Украине около $100 млн на восстановление энергоинфраструктуры

Швейцария выделит Украине 97 млн долларов помощи на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры.

Соответствующее решение в среду, 2 ноября, принял Федеральный совет страны.

"Гуманитарная ситуация для тех, кто пострадал от войны в Украине, на протяжении последних недель стала еще опаснее из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру и основные системы поставок", — отмечается в заявлении Федерального совета.



В правительстве Швейцарии добавили, что из-за российских атак более 30% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены. В результате многие дома остались без доступа к питьевой воде, а также без электроснабжения и телекоммуникаций. Поэтому швейцарские члены правительства призвали предоставить Украине дополнительную помощь международного сообщества для преодоления этой чрезвычайной ситуации.

Самая сложная зима для украинцев

РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к обесточиванию во многих регионах страны. Таким образом, Россия лишает украинцев света, отопления, водоснабжения.

Экс-глава НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко, будучи еще в должности, заявлял, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергии и отопления.

В Деждепе США заявили, что будут пытаться помочь Украине пройти через трудную зиму, если россияне продолжат атаковать критическую инфраструктуру страны.

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