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Швейцария выделит Украине около $100 млн на восстановление энергоинфраструктуры

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
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Время на прочтение
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Швейцария выделит Украине около $100 млн на восстановление энергоинфраструктуры

Фото: pixabay.com

В Швейцарии решили помочь Украине пройти сложную зиму.

Швейцария выделит Украине 97 млн долларов помощи на финансирование срочного восстановления энергетической инфраструктуры.

Соответствующее решение в среду, 2 ноября, принял Федеральный совет страны.

"Гуманитарная ситуация для тех, кто пострадал от войны в Украине, на протяжении последних недель стала еще опаснее из-за целенаправленных атак на энергетическую инфраструктуру и основные системы поставок", — отмечается в заявлении Федерального совета.

В правительстве Швейцарии добавили, что из-за российских атак более 30% энергетической инфраструктуры Украины были повреждены. В результате многие дома остались без доступа к питьевой воде, а также без электроснабжения и телекоммуникаций. Поэтому швейцарские члены правительства призвали предоставить Украине дополнительную помощь международного сообщества для преодоления этой чрезвычайной ситуации.

Самая сложная зима для украинцев

РФ атакует энергетическую инфраструктуру Украины, что приводит к обесточиванию во многих регионах страны. Таким образом, Россия лишает украинцев света, отопления, водоснабжения.

Экс-глава НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко, будучи еще в должности, заявлял, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергии и отопления.

В Деждепе США заявили, что будут пытаться помочь Украине пройти через трудную зиму, если россияне продолжат атаковать критическую инфраструктуру страны.

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Дата публикации
Просмотры
161
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