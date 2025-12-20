Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции: какие условия

Флаг Швейцарии / © pixabay.com

Швейцария направит своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине, если Совбез ООН или ОБСЕ дадут на это мандат.

Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Феликс Бауманн.

«Правовая ситуация вполне ясна: Швейцария может направить военнослужащих для миротворческой операции, если есть мандат от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. На практике это означает, что и Украина, и Россия должны будут согласиться на такую операцию. Однако Швейцария не может участвовать ни в одном механизме принуждения к миру, не имеющему мандата от Совета Безопасности ООН или ОБСЕ. В любом случае, в конце концов, именно швейцарское правительство и парламент будут принимать решение о направлении военного контингента для миротворческой миссии», — сказал он.

Напомним, канцлер ФРГ Мерц заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

Также сообщалось, что Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для совместных сил союзников. Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины.