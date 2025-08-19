Швейцария предлагает Путину иммунитет от ареста: Женева готова принять переговоры между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис / © Associated Press

Швейцария готова принять возможную встречу между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным . Об этом сообщил глава швейцарского МИД Игнацио Кассис во время совместной пресс-конференции со своим итальянским коллегой Антонио Таяни.

Как отмечает издание Swissinfo, Кассис подтвердил, что Женева «более готова» организовать мирные переговоры. Министр подчеркнул, что Швейцария имеет большой опыт в сфере дипломатии и может организовать такую встречу даже в кратчайшие сроки.

«Я верю на 200% в проведение этого саммита. Мы обсуждали это в течение длительного времени», - сказал он.

По словам Кассиса, Женева в течение последних месяцев постоянно напоминала российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову о своей готовности, включая возможность принятия Путина. Кассис также выразил благодарность президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Италии Джорджи Мелони, поддержавшим идею проведения саммита в Швейцарии.

«Иммунитет» для Путина

Главным пунктом заявления стало предложение о предоставлении иммунитета кремлевскому диктатору, на которого Международный уголовный суд выдал ордер на арест. Кассис подчеркнул, что иммунитет будет предоставлен при условии, что Путин прибудет в страну «для участия в мирной конференции», а не по личным мотивам.

Кассис объяснил, что правительство Швейцарии в прошлом году четко определило правовую ситуацию и процедуры, позволяющие предоставить иммунитет лицу, находящемуся под международным ордером на арест, если это лицо прибывает для участия в мирных переговорах.

«Все очень четко, мы знаем, что делать, мы также знаем, как общаться с Международным уголовным судом. Мы готовы, можем приступить к процедуре сегодня вечером, нам не нужно сначала выяснять, что это такое», — заявил министр.

Кассис добавил, что такая возможность является частью гуманитарных и дипломатических традиций Швейцарии как месторасположения ООН в Женеве, что способствует проведению мирных переговоров.

В доказательство своей способности и опыта он вспомнил о встрече глав парламентов, организованной Межпарламентским союзом в Женеве в июле прошлого года, где для принятия председателя российской Думы пришлось провести несколько телефонных звонков, чтобы получить согласие соседних стран. По словам Кассиса, все было согласовано «за несколько часов».

Гарантирование безопасности

Министр заверил, что Швейцария может обеспечить полную безопасность для такой встречи. Он подчеркнул, что страна играет признанную роль в международной дипломатии и способна решать подобные вопросы быстро и эффективно.

Напомним, Борис Джонсон заявил, что Трамп сдвинулся с места тупик , но мир в Украине под вопросом. По его мнению, предложенные Трампом гарантии безопасности могут стать ключом к завершению войны, но следует также усилить давление на Путина.