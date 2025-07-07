Швейцария выделяет более $6 млрд Украине: на что потратят средства

Владимир Зеленский с президентом Национального Совета Швейцарии Маей Риникер. / © Офис президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального совета Швейцарии Маей Риникер.

Об этом передает пресс-служба ОП.

По словам Зеленского, Швейцария решила выделить 5 млрд франков (приблизительно 6,2 млрд долларов) на восстановление нашей страны.

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«У нас много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать», — рассказал он.

Кроме того, речь шла об ужесточении санкций против РФ.

Также Зеленский и Майя Риникер уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, похищенных или незаконно переместенных Россией.

Напомним, что Украина направила Германии секретный список, какое оружие хочет получить.

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