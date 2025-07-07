- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 530
- Время на прочтение
- 1 мин
Швейцария выделяет более $6 млрд Украине: на что потратят средства
Швейцария выделит 5 миллиардов франков на восстановление Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Национального совета Швейцарии Маей Риникер.
Об этом передает пресс-служба ОП.
По словам Зеленского, Швейцария решила выделить 5 млрд франков (приблизительно 6,2 млрд долларов) на восстановление нашей страны.
«У нас много перспективных проектов в гуманитарной сфере, которые с помощью этих средств можем совместно реализовать», — рассказал он.
Кроме того, речь шла об ужесточении санкций против РФ.
Также Зеленский и Майя Риникер уделили внимание вопросу возвращения украинских детей, похищенных или незаконно переместенных Россией.
Напомним, что Украина направила Германии секретный список, какое оружие хочет получить.