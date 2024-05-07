Си Цзиньпин едет в Венгрию: Будапешт и Пекин хотят подписать не менее 16 соглашений

Сделок может быть и 18.

Венгрия планирует подписать не менее 16 соглашений с Китаем во время визита лидера КНР Си Цзиньпина, который начинается 8 мая.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, сообщает Bloomberg.

По данным издания, в общей сложности двусторонних соглашений должно быть 18. Впрочем, два из них пока находятся на стадии переговоров.

Отмечается, что 16 договоров будут сосредоточены на расширении участия Будапешта в китайской инициативе "Один пояс, один путь", которая будет содержать дальнейшие железнодорожные, автомобильные и энергетические проекты. Кроме того, страны также рассмотрят возможность сотрудничества в ядерной сфере.

Bloomberg пишет, что Венгрия имеет одно из самых прокитайских правительств в Евросоюзе и отвергает международное давление, направленное на сокращение экономических связей с Пекином. Кроме того, Будапешт стал одним из основных направлений новых инвестиций в Европе.

К слову, кроме Си Цзиньпина, в состав китайской делегации войдут министры иностранных дел, финансов и торговли Китая.

Напомним, Си Цзиньпин поддержал идею Макрона по Олимпийскому перемирию в Украине, Секторе Газы и Судане. Китай также обязался не продавать России какое-либо оружие.

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