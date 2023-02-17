Си Цзиньпин хочет выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения России в Украину

К слову, Китай не осудил российскую войну.

Китайский лидер Си Цзиньпин хочет выступить с "речью о мире" в годовщину вторжения агрессорки России в Украину — 24 февраля.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на министра иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Издание пишет, что вчера, 16 февраля, в Риме Таяни встретился с главным китайским дипломатом Ван И. Он рассказал о намерении лидера КНР.

К слову, Китай не осудил русскую войну в Украине, а занял молчаливую позицию. Впрочем, Пекин после февраля прошлого года усугубил торговые связи с ней.

Напомним, Си Цзиньпин заявил, что поддерживает Иран. В частности, в "противостоянии с Западом и Соединенными Штатами Америки". По словам лидера КНР, Пекин поддерживает Тегеран в защите национального суверенитета и "противостоянию односторонним действиям и запугиванию".

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