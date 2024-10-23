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Си Цзиньпин на саммите в России сделал заявление о войне

Си Цзиньпин на саммите в России сделал заявление о войне

Си Цзиньпин. / Фото: Associated Press

Пекин не прекращает называть войну "кризисом".

Лидер Китая Си Цзиньпин в очередной раз высказался о войне России в Украине, цинично назвав ее кризисом.

Об этом китайский политик сказал, выступая на саммите БРИКС в российской Казани.

"В связи с кризисом в Украине (так Пекин называет войну – Ред.) Китай и Бразилия вместе с другими странами Юга создали Группу друзей мира по украинскому кризису с целью объединить большее количество сторонников мира", — подчеркнул он.

Си Цзиньпин выразил мнение о том, что нужно "не допустить эскалации войны" и "распространения огня с поля боя", чтобы "быстрее добиться деэскалации ситуации".

Напомним , в Кремле отреагировали на "мирную" инициативу Китая и Бразилии по войне в Украине. Мол, Москва приветствует это и считает ее "полезной".

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