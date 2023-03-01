Си Цзиньпин назвал "основную позицию Китая" по войне России в Украине

По его словам, позиция Китая в отношении войны "последовательна и четкая".

Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что "основная позиция Пекина" по поводу войны России в Украине заключается "в содействии миру и переговорам".

Такое мнение он высказал во время встречи с белорусским самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, пишет CCTV.

По его словам, позиция Китая в отношении войны "последовательна и четкая". Мол, агрессор Россия и Украина должны "прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики", а также "действительно делать вещи, которые помогут прекратить огонь и войну и разрешить кризис мирным путем".

"Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отвергнуть весь менталитет времен холодной войны, уважать законные интересы всех стран по безопасности и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности", — заявил Си Цзиньпин.

Поездка Лукашенко в КНР

"Президент" Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в Китай с целью "выстраивания отношений". Случилось это на фоне того, что США уличили Китай в помощи РФ в войне.

Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что страна-агрессорка Россия может использовать визит Лукашенко в Китай для достижения нескольких своих задач. В частности, для создания схем для устранения санкций, а также распространения нарратива о том, что Москва "готова к мирным переговорам".

Тем временем политолог Андрей Вигиринский считает, что белорусский диктатор улетел на встречу с Си Цзиньпином, чтобы "выпутаться из ловушки", в которую попал. По словам эксперта, Лукашенко будет просить о протекции Китая, так как у него нет особых рычагов влияния на Кремль.

В Китае Лукашенко объявил "свою задачу". Мол, также видит своей задачей "недопущение глобального противостояния, которое не будет иметь победителей", о чем и объявил в КНР. Также диктатор заявил, что поддерживающий "мирный план" главы КНР Си Цзиньпина.

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