Си Цзиньпин назвал Зеленскому "пункты и шаги", чтобы закончить войну России против Украины

В Китае рассказали подробности разговора их лидера с президентом Украины.

Китайский лидер Си Цзиньпин во время разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским назвал "пункты и шаги", как можно завершить войну России против Украины.

Об этом пишет китайское правительственное агентство Хinhua.

Си Цзиньпин в разговоре с Зеленским назвал четыре пункта о том, как можно закончить войну РФ против Украины. Также китайский лидер назвал шаги по поводу того, что должно сделать международное сообщество.

"Кроме того, глава КНР добавил, что Китай обнародовал свою позицию по политическому урегулированию кризиса в Украине", — говорится в сообщении китайских журналистов.

Си заявил, что для Китая Украина – это стратегический партнер и он уважает территориальную целостность всех государств. Также Си Цзиньпин в очередной раз подчеркнул недопущение ядерной эскалации.

Разговор Зеленского и Си Цзиньпина

26 апреля китайские СМИ сообщили, что Си Цзиньпин пообщался с Владимиром Зеленским. Впоследствии это подтвердила и украинская сторона.

После этого Зеленский подчеркнул, что Украина должна восстановить свою территориальную целостность в границах 1991 года.

В Китае сообщили, что отправят в наше государство своего спецпредставителя. Им стал бывший посол Китая в России. Киев, в свою очередь, назначил посла Украины в Китае.

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