Си Цзиньпин планирует поговорить с Зеленским после визита в Москву — WSJ

Китайский лидер хочет усилить свою роль миротворца в вопросе войны в Украине.

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует впервые с начала полномасштабного российского вторжения провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским после визита в Москву, где встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В сообщении указывается, что разговоры китайского лидера с Путиным и Зеленским направлены на усиление роли Пекина в посредничестве по прекращению войны против Украины.

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Кроме того, Си Цзиньпин намерен посетить несколько европейских стран после своего визита в Москву, но эта информация пока не подтверждена.

Журналисты пишут, что прямой разговор китайского лидера с Владимиром Зеленским был бы значительным шагом в попытках Пекина сыграть роль миротворца в Украине, к чему довольно скептически относятся в странах Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер Китайской народной республики Си Цзиньпинь может посетить столицу России Москву на следующей неделе, где планирует встретиться с диктатором Владимиром Путиным.

Кроме того, мы ранее информировали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Китай является "системной угрозой" мировому порядку.

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