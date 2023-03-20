Си Цзиньпин поговорит с Зеленским после визита в Москву — Financial Times

Это станет первым контактом между украинским и китайским лидерами с начала войны

Лидер Китая Си Цзиньпин планирует провести телефонные переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским сразу после поездки в Россию, где он встретится с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные источники.

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Источники издания сообщают, что Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с Владимиром Зеленским сразу после визита в Россию, который состоится 20 марта.

Это станет первым контактом между украинским и китайским лидерами с начала войны. Пока неизвестно, о чем именно глава Китая планирует поговорить с президентом Украины.

Визит лидера КНДР в Москву станет первым за последние четыре года.

Напомним, ранее сообщалось, что глава КНР Си Цзиньпин опубликовал материал для российских СМИ перед визитом в Российскую Федерацию с государственным визитом по приглашению диктатора Владимира Путина.

Кроме того, мы ранее информировали, что глава Кремля Владимир Путин накануне визита Си Цзиньпина — китайского главы — в Москву заявил, что якобы готов к "политико-дипломатическому урегулированию" войны против Украины.

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