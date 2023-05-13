Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет помогать оружием России — Зеленский

Президент подчеркнул, что во время встречи с китайским лидером тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать РФ.

Украина рассчитывает, что Китай не будет поддерживать Россию оружием или другими технологиями.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с представителями итальянских СМИ.

"Мы рассчитываем, что Китай не будет поставщиком оружия в РФ и не будет оружием или другими технологиями поддерживать Россию", – сказал президент.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что во время разговора с китайским лидером Си Цзиньпином тот сообщил, что его страна будет стоять в стороне от процесса и не будет оружием поддерживать Россию.

Напомним, 26 апреля президент Украины впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провел телефонные переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином.

Государственные СМИ Китая сообщили, что во время их разговора Си сказал Зеленскому, что Китай направит в Украину специальных представителей и проведет переговоры со всеми сторонами, которые стремятся к миру.

Китайский лидер во время разговора с украинским президентом назвал "пункты и шаги", как можно закончить войну России против Украины.

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