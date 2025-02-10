Си Цзиньпин принял приглашение на празднование Дня Победы в Москве — росСМИ

Китайский лидер Си Цзиньпин, вероятнее всего, посетит Москву 9 мая. Он принял приглашение на празднование Дня Победы.

Об этом заявил посол РФ в Китае Игорь Моргулов в эфире телеканала "Россия-24".

Главу Китая лично пригласил кремлевский диктатор Владимир Путин. В свою очередь, Си Цзиньпин сделал ответный жест — пригласил Путина к себе в сентябре. Пока ожидается подтверждение визита Си в Москву от китайской стороны.

Ранее в Сети появились кадры переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина. По словам кремлевского диктатора, связи России и Китая "самодостаточны и не зависят от мировой конъюнктуры". Со своей стороны Си Цзиньпин заявил, что Китай готов в 2025 году вывести отношения с Россией "на новую высоту".

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