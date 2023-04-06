Си Цзиньпин призвал "поскорее" возобновить мирные переговоры относительно войны в Украине

Лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи с президентом Франции Эмануэлем Макроном выступил за возобновление мирных переговоров по урегулированию "украинского кризиса". Он призвал начать их "быстрее".

Слова Си Цзиньпина цитирует CNN.

Отмечается, что китайский лидер надеется, что мирные переговоры будут возобновлены "быстрее" и что можно будет найти "политическое решение и сбалансированный, эффективный и устойчивый сценарий европейской безопасности".

Кроме того, Си Цзиньпин отметил, что обе страны призывают международное сообщество не допустить эскалацию "кризиса в Украине".

" Европа является независимым полюсом в многополярном мире, и Китай поддерживает ее стратегическую автономию", — сказал Си Цзиньпин .

Напомним, в среду, 5 апреля, президент Франции Эммануэль Макрон начал трехдневный визит в Китай.

Впоследствии он сообщил, что именно приближение мира в Украине станет основной темой его разговора с лидером Китая во время визита.

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